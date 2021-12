Udinese | vescovo Mazzocato in visita al Dacia Arena

Leggi su footdata

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In vista delle festività natalizie,allaper l’arcidi Udine, monsignore Andrea Bruno. La famiglia Pozzo, la dirigenza, mister Cioffi e la prima squadra hanno incontrato monsignore, che ha impartito la benedizione “e rivolto loro – si legge in una nota del club friulano – splendide parole, ribadendo l’importanza per tutta la comunità dell’come emblema del Friuli anche con le sue tante iniziative benefiche”. “Quando sono arrivato a Udine – ha detto il– ho subito percepito la vicinanza tra l’e i suoi tifosi. Un’identificazione molto forte tra società e popolazione. Ho pertanto compreso che l’è qualcosa di più di una squadra di ...