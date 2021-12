Udienza Generale 15 dicembre | Papa Francesco spiega l’importanza del silenzio

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In Aula Paolo VI,dedica la catechesi dell’a San Giuseppe e al suo esempio di saggezza. Il Santo, protagonista insieme a Maria e Gesù della Natività che culmina nel Natale, è il simbolo del dialogo interiore, dele della riflessione che risparmiano dal proferire bugie e calunnie. “Impariamo da Giuseppe, che nei Vangeli non parla mai (ma fa), a coltivare il“; questo è l’invito del Pontefice ai fedeli. Imparare ad unire ilall’azione, meno parole e più gesti concreti, questa è l’esortazione del Santo Padre. Unche restituisce già il clima del Natale; con l’Aula Paolo VI allestita a festa e con il Presepe preparato dai giovani di Gallio dove San Giuseppe è ...

Al termine dell', il Papa ha ricordato la tragedia ad Haiti causata dallo scoppio di un'autocisterna che trasportava carburante a Cap - Haitien e ha chiesto di pregare per 'questi fratelli e sorelle ...