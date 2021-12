Ucraina: il parlamento approva legge sulle esercitazioni militari (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il parlamento dell’Ucraina ha approvato un progetto di legge che consente alle forze straniere di partecipare alle esercitazioni militari, prgrammate da Kiev per il 2022. Tale decisone farà infuriare Mosca in un momento in cui le tensioni tra i due Paesi sono cresciute. Kiev e le potenze occidentali accusano Mosca di voler invadere l’Ucraina. Cosa Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ildell’hato un progetto diche consente alle forze straniere di partecipare alle, prgrammate da Kiev per il 2022. Tale decisone farà infuriare Mosca in un momento in cui le tensioni tra i due Paesi sono cresciute. Kiev e le potenze occidentali accusano Mosca di voler invadere l’. Cosa

Advertising

Billa42_ : Ucraina: il parlamento approva legge sulle esercitazioni militari - PRCPadova : @sruotolo1 @Azzurraurra Però quando in Parlamento sostenete L'Ucraina e l'Est fascista, fateci due pensieri. - ilmazzoII : RT @lettera_mosca: Il Consiglio ucraino ha avviato all'esame del Parlamento un progetto di legge, in base al quale 'negare l'aggressione ar… - MarcoInverga : @Presidium__ Veramente in Ucraina c'e un Presidente eletto dal popolo e un Parlamento costituito con regolari elezi… - lettera_mosca : Il Consiglio ucraino ha avviato all'esame del Parlamento un progetto di legge, in base al quale 'negare l'aggressio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina parlamento Camera, il discorso di Mario Draghi in vista del Consiglio Ue Il presidente del Consiglio Mario Draghi interviene oggi in Parlamento: ora è in corso il suo discorso alla Camera, alle 16 parlerà al Senato. Le comunicazioni ... in particolare Bielorussia e Ucraina. ...

Londra, it - bag al museo da Churchill alla Thatcher ... l'Ucraina costruirà navi da guerra... Premessa indispensabile: la Nato non ha mai riconosciuto la ... Via libera del Parlamento europeo all'accordo con Londra sul post Brexit Il presidente Sassoli ha ...

Parlamento Ue: in plenaria la minaccia militare russa all'Ucraina. Proposta legislativa per fermare la cyber violenza di genere Servizio Informazione Religiosa Il dilemma del costo delle sanzioni contro Putin Il summit sulla Partnership orientale di domani rischia di diventare una vetrina della debolezza dell'Ue ai suoi confini est ...

Ucraina, Ue: “Ci prepariamo al peggio” (ASI) "Ci attendiamo il meglio, ma ci stiamo preparando al peggio. Oggi siamo in modalità preventiva per evitare che la Russia acuisca la situazione, che la crisi si acutizzi e per scongiurare un conf ...

Il presidente del Consiglio Mario Draghi interviene oggi in: ora è in corso il suo discorso alla Camera, alle 16 parlerà al Senato. Le comunicazioni ... in particolare Bielorussia e. ...... l'costruirà navi da guerra... Premessa indispensabile: la Nato non ha mai riconosciuto la ... Via libera deleuropeo all'accordo con Londra sul post Brexit Il presidente Sassoli ha ...Il summit sulla Partnership orientale di domani rischia di diventare una vetrina della debolezza dell'Ue ai suoi confini est ...(ASI) "Ci attendiamo il meglio, ma ci stiamo preparando al peggio. Oggi siamo in modalità preventiva per evitare che la Russia acuisca la situazione, che la crisi si acutizzi e per scongiurare un conf ...