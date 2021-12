Tutti in passerella per Expo 2030. Grazie alla Raggi. Gualtieri si fa bello con la candidatura di Roma lanciata dalla ex sindaca. Un’iniziativa smentisce il falso mito dei pentastellati contrari a tutto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La candidatura di Roma Expo 2030 è stata presentata ieri dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio all’Assemblea generale del Bureau International des Expositions (Bie) di Parigi (leggi l’articolo). Una candidatura ambiziosa per la Capitale d’Italia su cui si sono illuminati i riflettori mondiali. Ma quello che non si è detto in giornalini e giornaloni è che la candidatura di Roma è frutto del lavoro dell’ex sindaca Virginia Raggi che infatti dovrebbe avere la presidenza dell’apposita commissione creata dal neo sindaco Roberto Gualtieri. Insomma, per parafrasare una frase che ha girato molto sui social quando c’era da appioppare un nuovo guaio alla Raggi, “ha stato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladiè stata presentata ieri dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio all’Assemblea generale del Bureau International dessitions (Bie) di Parigi (leggi l’articolo). Unaambiziosa per la Capitale d’Italia su cui si sono illuminati i riflettori mondiali. Ma quello che non si è detto in giornalini e giornaloni è che ladiè frutto del lavoro dell’exVirginiache infatti dovrebbe avere la presidenza dell’apposita commissione creata dal neo sindaco Roberto. Insomma, per parafrasare una frase che ha girato molto sui social quando c’era da appioppare un nuovo guaio, “ha stato ...

