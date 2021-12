“Truffa sigle Cisl”, la testimone: “Mi fecero assumere da società ‘amiche’ per risparmiare”. Gip: “Strano che le imprese si accollino i costi” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I sindacalisti venivano formalmente assunti da una società, senza mai lavorarci, solo per consentire al sindacato di fruire indebitamente di uno sgravio contributivo, perché i contributi li versa l’Inps. È questa l’accusa che la Procura di Milano contesta ai 12 indagati per Truffa nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge diverse sigle della Cisl in Lombardia. Un meccanismo descritto e messo a verbale da una ex responsabile delle politiche lavorative della Cisl Lombardia: racconta che nel 2011 le comunicarono “che, per risparmiare, mi avrebbero fatto assumere da una società di ‘loro amici‘ e che, dopo 6 mesi, mi avrebbero ‘distaccato’ in Legge 300?, ossia in aspettativa sindacale non retribuita, “per ottenere un risparmio contributivo, mio malincuore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I sindacalisti venivano formalmente assunti da una, senza mai lavorarci, solo per consentire al sindacato di fruire indebitamente di uno sgravio contributivo, perché i contributi li versa l’Inps. È questa l’accusa che la Procura di Milano contesta ai 12 indagati pernell’ambito dell’inchiesta che coinvolge diversedellain Lombardia. Un meccanismo descritto e messo a verbale da una ex responsabile delle politiche lavorative dellaLombardia: racconta che nel 2011 le comunicarono “che, per, mi avrebbero fattoda unadi ‘loro amici‘ e che, dopo 6 mesi, mi avrebbero ‘distaccato’ in Legge 300?, ossia in aspettativa sindacale non retribuita, “per ottenere un risparmio contributivo, mio malincuore ...

reportrai3 : La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo da 600mila euro a carico di alcune sigle sindac… - fattoquotidiano : Sequestro da oltre 600mila euro a sigle lombarde della Cisl: “Truffa ai danni dell’Inps” - fattoquotidiano : SCANDALO CISL 'SINDACALISTI ASSUNTI PER FINTA' 'Sindacalisti assunti da società compiacenti per permettere ai sinda… - mixc7 : RT @fattoquotidiano: SCANDALO CISL 'SINDACALISTI ASSUNTI PER FINTA' 'Sindacalisti assunti da società compiacenti per permettere ai sindacat… - 7marj : RT @fattoquotidiano: SCANDALO CISL 'SINDACALISTI ASSUNTI PER FINTA' 'Sindacalisti assunti da società compiacenti per permettere ai sindacat… -