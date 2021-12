Trova un portafogli contenente 1000 euro e lo restituisce | il bel gesto nel Casertano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grandecompiuto ad Alife, cittadina della provincia di Caserta. Un operaio 40enne ha rito uncircasu uno sportello bancario in città. Accortosi che ilfosse stato smarrito da qualcuno, l’uomo si è recato presso la locale stazione dei carabinieri, raccontando ai militari dell’Arma la dinamica dell’accaduto. Il nobile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Alife, con 900 euro e lo consegna ai carabinieri Secondo quanto si apprende da Il Corriere del Mezzogiorno, il tutto è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 13 dicembre. Un ...Un operaio quarantenne si è presentato nella mattinata di ieri 13 dicembre presso la stazione carabinieri di Alife ed ha consegnato ai militari dell'Arma un borsellino in pelle con 905 euro in ...Accade ad Alife, nella provincia di Caserta, dove un operaio 40enne ha ritrovato il portafogli su uno sportello bancomat e lo ha dato ai carabinieri, ...