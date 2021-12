Trenitalia, il viaggio diventa arte: l'inedito percorso espositivo nelle sale dell'alta velocità (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ferrovie dello Stato Italiane è a fianco del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno per promuove la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, religioso e culturale del nostro Paese, in un viaggio alla scoperta dei più grandi tesori italiani. “In viaggio con l'arte” è il progetto Istituzionale di collaborazione tra il Gruppo FS Italiane e il Viminale che valorizza questa sinergia. Un inedito percorso espositivo che vedrà le immagini del Calendario 2022 del Fondo Edifici di Culto ospitate nelle sale dell'alta velocità delle principali stazioni italiane e a bordo dei treni di Trenitalia. Il programma e informazioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ferrovieo Stato Italiane è a fianco del Fondo Edifici di Culto del Ministero'Interno per promuove la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, religioso e culturale del nostro Paese, in unalla scoperta dei più grandi tesori italiani. “Incon l'” è il progetto Istituzionale di collaborazione tra il Gruppo FS Italiane e il Viminale che valorizza questa sinergia. Unche vedrà le immagini del Calendario 2022 del Fondo Edifici di Culto ospitatee principali stazioni italiane e a bordo dei treni di. Il programma e informazioni di ...

