Transizione, perché l’Italia riparla di nucleare. La conferenza Ain (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Non siamo noi a riparlare di nucleare, è la realtà a farlo”. Questa la battuta d’esordio di Umberto Minopoli, presidente dell’Associazione Italiana nucleare (Ain), che ha aperto i lavori della conferenza promossa dal suo ente e intitolata, senza giri di parole, “Il nucleare decisivo per la Transizione energetica”. Compito della nutrita schiera di relatori è stato dare sostanza a questa tesi, quanto mai attuale con l’inclusione quasi scontata dell’energia dell’atomo nella tassonomia europea per gli investimenti verdi. I detrattori italiani del nucleare sono ricomparsi per criticare la mossa di Bruxelles, prevista a giorni, pensata per agevolare i finanziamenti privati per le tecnologie che possono supportare o sono in linea con il processo di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Non siamo noi are di, è la realtà a farlo”. Questa la battuta d’esordio di Umberto Minopoli, presidente dell’Associazione Italiana(Ain), che ha aperto i lavori dellapromossa dal suo ente e intitolata, senza giri di parole, “Ildecisivo per laenergetica”. Compito della nutrita schiera di relatori è stato dare sostanza a questa tesi, quanto mai attuale con l’inclusione quasi scontata dell’energia dell’atomo nella tassonomia europea per gli investimenti verdi. I detrattori italiani delsono ricomparsi per criticare la mossa di Bruxelles, prevista a giorni, pensata per agevolare i finanziamenti privati per le tecnologie che possono supportare o sono in linea con il processo di ...

