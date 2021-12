Tragico incidente in galleria nel napoletano: la vittima è un’insegnante 41enne (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiamava Simona Lamberti la donna deceduta nel pomeriggio di ieri dopo un terribile schianto nella galleria di Pozzano, tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, in provincia di Napoli. La donna, 41 anni, originaria di Cava de Tirreni, era una docente e insegnava all’Istituto Comprensivo di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”, che proprio in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiamava Simona Lamberti la donna deceduta nel pomeriggio di ieri dopo un terribile schianto nelladi Pozzano, tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, in provincia di Napoli. La donna, 41 anni, originaria di Cava de Tirreni, era una docente e insegnava all’Istituto Comprensivo di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”, che proprio in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

