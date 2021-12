Tragedia nel Napoletano | anziano spara e uccide la badante della sorella

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Un uomo di 81 anni ha esploso dei colpi di arma da fuoco contro ladi sua, una 67enne di nazionalità ucraina, e la vittima è deceduta sul colpo. E’ accaduto poco fa a Torre Annunziata (Napoli), in una abitazione di via Gambar. Sono intervenuti i carabinierilocale compagnia che hanno posto l’uomo in stato di fermo. L’non ha opposto resistenza e dovrà ora essere ascoltato dal pm di turno, giunto sul posto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

