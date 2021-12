Traffico Roma del 15-12-2021 ore 19:30 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità e Traffico Traffico che sta sensibilmente calando di intensità sulla rete viaria cittadina non mancano le e difficoltà diversi disagi segnalati in queste ore è il caso della raccordo anulare Dopo un incidente provoca lunghe Code in carreggiata interna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino allo svincolo Aurelia proseguendo in carreggiata interna coda per Traffico intenso tra l’uscita anche a te ben svegliata e Castel Giubileo è sempre in internet abbiamo code a tratti dallo svincolo Bufalotta Sino all’uscita alla rustica in una carreggiata esterna incolonnamenti dal video con la Roma Fiumicino sino allo svincolo Ostia Acilia è ancora dalla ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità eche sta sensibilmente calando di intensità sulla rete viaria cittadina non mancano le e difficoltà diversi disagi segnalati in queste ore è il caso della raccordo anulare Dopo un incidente provoca lunghe Code in carreggiata interna a partire dal bivio con laFiumicino fino allo svincolo Aurelia proseguendo in carreggiata interna coda perintenso tra l’uscita anche a te ben svegliata e Castel Giubileo è sempre in internet abbiamo code a tratti dallo svincolo Bufalotta Sino all’uscita alla rustica in una carreggiata esterna incolonnamenti dal video con laFiumicino sino allo svincolo Ostia Acilia è ancora dalla ...

