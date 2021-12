Traffico Roma del 15-12-2021 ore 09:30 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto problemi sul raccordo anulare per una manifestazione nei pressi della Tuscolana è bloccato il Traffico sulla carreggiata esterna tra Pino e La Romanina Ci sono code ormai a partire dalla Laurentina e Fili anche in carreggiata interna invece dalla Casilina sempre sul raccordo altre cose sono segnalate per incidente in carreggiata esterna all’altezza di Casale Lumbroso a file a partire dalla Cassia per un incidente in tangenziale e poi in direzione Trionfale avvenuto all’altezza di Tor di Quinto Ci sono code ormai dal tratto Urbano della A24 dall’uscita di problemi in entrata a Roma per incidente sulla Nomentana all’altezza del semaforo di viale Sora Lella lo stradone che porta a talenti più manifestazioni sono in programma oggi Nella Capitale tra le 9 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto problemi sul raccordo anulare per una manifestazione nei pressi della Tuscolana è bloccato ilsulla carreggiata esterna tra Pino e Lanina Ci sono code ormai a partire dalla Laurentina e Fili anche in carreggiata interna invece dalla Casilina sempre sul raccordo altre cose sono segnalate per incidente in carreggiata esterna all’altezza di Casale Lumbroso a file a partire dalla Cassia per un incidente in tangenziale e poi in direzione Trionfale avvenuto all’altezza di Tor di Quinto Ci sono code ormai dal tratto Urbano della A24 dall’uscita di problemi in entrata aper incidente sulla Nomentana all’altezza del semaforo di viale Sora Lella lo stradone che porta a talenti più manifestazioni sono in programma oggi Nella Capitale tra le 9 ...

Advertising

muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino e tra Fir… - LuceverdeRadio : [AGG] ?????????? #Roma #Manifestazione - Raccordo Anulare ? FINE Traffico Bloccato tra Ciampino e La Romanina > carre… - LuceverdeRoma : [AGG] ?????????? #Roma #Manifestazione - Raccordo Anulare ? FINE Traffico Bloccato tra Ciampino e La Romanina > car… - in_appennino : RT muoversintoscan '? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorent… - in_appennino : RT muoversintoscan '? In #A1, in direzione Roma: 3 km di coda per incidente al km 335 (ora risolto) tra Incisa-R… -