Torino | Rodriguez | «Siamo stanchi Sarà dura contro la Sampdoria»

Ricardo Rodriguez, esterno del Torino, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel. PARTITA TOSTA – «La partita sarà difficile perché sono sicuro che la Sampdoria vorrà fare bene. L'altra volta abbiamo vinto, ma sarà una partita tosta su un campo difficile. Possiamo fare bene. Stanchezza? Sì, ma così il calcio. Dobbiamo stare concentrati. Poi penseremo al Natale per stare in famiglia. Se vinciamo queste tre partite possiamo goderci un bel Natale».

