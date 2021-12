Tom Hanks, incendio nella casa della sorella Sandra che vive a Polcenigo (Pordenone) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Paura per Sandra Hanks, sorella dell’attore Tom Hanks. Come riportato dal Messaggero Veneto, nella giornata di lunedì 13 dicembre è divampato un incendio nella sua casa di Polcenigo, in provincia di Pordenone. La causa? Probabilmente un cortocircuito della lavatrice. Fortunatamente l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio e le fiamme sono state confinate alla stanza adibita a lavanderia. Su Facebook, la donna ha ringraziato i vigili del fuoco: “Sono stati veloci e molto gentili”. Sono ormai diversi anni che la sorella del doppio premio Oscar vive in Italia. Precedentemente ha vissuto a lungo alle Seychelles poi, dopo una vacanza in Friuli, si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Paura perdell’attore Tom. Come riportato dal Messaggero Veneto,giornata di lunedì 13 dicembre è divampato unsuadi, in provincia di. La causa? Probabilmente un cortocircuitolavatrice. Fortunatamente l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio e le fiamme sono state confinate alla stanza adibita a lavanderia. Su Facebook, la donna ha ringraziato i vigili del fuoco: “Sono stati veloci e molto gentili”. Sono ormai diversi anni che ladel doppio premio Oscarin Italia. Precedentemente ha vissuto a lungo alle Seychelles poi, dopo una vacanza in Friuli, si è ...

