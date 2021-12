“The Ferragnez” rosolati ben bene da Selvaggia Lucarelli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La “super vita” di Chiara e Fedez era solo lo spoiler di The Ferragnez Domani, pagina 13, di Selvaggia Lucarelli. Tutto quello che leggerete sulla serie The Ferragnez è uno spoiler, ma la verità è che la vita stessa di Fedez e Chiara Ferragni è uno spoiler continuo e che probabilmente quello che spaventa i due della morte è che nessuno abbia mai postato nulla dall’aldilà. Hanno raccontato via Instagram la vita quando era una striscia rosa su un test di gravidanza, quando era un feto, quando la bimba veniva al mondo con la mamma truccata come se le spinte le avesse date l’ostetrica al posta suo, quando la bimba veniva ricoverata in ospedale con flebo al braccio e foto ricordo nelle storie dopo la quale seguiva adv di gioielli. È difficile, dunque, comprendere il perché di un racconto che narra ciò che è stato così ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La “super vita” di Chiara e Fedez era solo lo spoiler di TheDomani, pagina 13, di. Tutto quello che leggerete sulla serie Theè uno spoiler, ma la verità è che la vita stessa di Fedez e Chiara Ferragni è uno spoiler continuo e che probabilmente quello che spaventa i due della morte è che nessuno abbia mai postato nulla dall’aldilà. Hanno raccontato via Instagram la vita quando era una striscia rosa su un test di gravidanza, quando era un feto, quando la bimba veniva al mondo con la mamma truccata come se le spinte le avesse date l’ostetrica al posta suo, quando la bimba veniva ricoverata in ospedale con flebo al braccio e foto ricordo nelle storie dopo la quale seguiva adv di gioielli. È difficile, dunque, comprendere il perché di un racconto che narra ciò che è stato così ...

stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - PrimeVideoIT : Le prime puntate di The Ferragnez - La Serie sono disponibili Noi: ?? ?? ?? ?? ?? ?? #TheFerragnezSeries… - tvzoomitalia : “The Ferragnez” rosolati ben bene da Selvaggia Lucarelli @stanzaselvaggia - IsabelTorrini : Le influencer wannabe che sbavano per la serie The Ferragnez secondo me non hanno capito che non si tratta di un co… - Hkhandekerem : RT @IlaDib04: E comunque secondo me stanno facendo la serie The Ferragnez con tutta la famiglia L'avevo capito già ieri dalle scarpe della… -