Test Abu Dhabi, Verstappen esordio da campione del mondo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non c'è riposo per Max Verstappen sceso in pista ad Abu Dhabi con la mule car della Red Bull per provare i nuovi pneumatici Pirelli in vista del 2022. Prima uscita da campione del mondo per l'olandese, con tanto di cappellino celebrativo e scarpe dorate, che ha confermato: "Il prossimo anno correrò con il numero 1". De Vries, Lawson, Piastri. E' questo il 'podio' degli 'young drivers' della prima giornata di Test ad Abu Dhabi.L'olandese della Mercedes ha chiuso il martedì in 1'23"194, precedendo l'Alpha Tauri del neozelandese e l'Alpine del campione in F2. La McLaren di Daniel Ricciardo è stata la rima monoposto a scedere in pista ed ha pagato oltre 3" dal primo. 11° tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, preceduto anche da Stroll (Aston Martin) e dal compagno ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non c'è riposo per Maxsceso in pista ad Abucon la mule car della Red Bull per provare i nuovi pneumatici Pirelli in vista del 2022. Prima uscita dadelper l'olandese, con tanto di cappellino celebrativo e scarpe dorate, che ha confermato: "Il prossimo anno correrò con il numero 1". De Vries, Lawson, Piastri. E' questo il 'podio' degli 'young drivers' della prima giornata diad Abu.L'olandese della Mercedes ha chiuso il martedì in 1'23"194, precedendo l'Alpha Tauri del neozelandese e l'Alpine delin F2. La McLaren di Daniel Ricciardo è stata la rima monoposto a scedere in pista ed ha pagato oltre 3" dal primo. 11° tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, preceduto anche da Stroll (Aston Martin) e dal compagno ...

