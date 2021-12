Terza dose vaccino, nel Lazio arriva l’open day di Natale: quando e come prenotare (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – “Sono online le prenotazioni sul portale regionale per effettuare il vaccino prima di Natale nelle strutture messe a disposizione da Aiop Lazio”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. “Un open day straordinario in programma domenica 19 dicembre con a disposizione oltre 10 mila slot per le somministrazioni. Si ricorda l’importanza della vaccinazione, nella giornata di ieri nel Lazio sono state somministrate 59.184 dosi di vaccino ovvero +24% rispetto al target fissato dalla struttura commissariale”. Prenotazioni e strutture aderenti A partire dalle 14 di martedì 14 dicembre sarà possibile effettuare la prenotazione sul portale regionale prenotavaccino-covid.regione.Lazio.it. L’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa: ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – “Sono online le prenotazioni sul portale regionale per effettuare ilprima dinelle strutture messe a disposizione da Aiop”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione. “Un open day straordinario in programma domenica 19 dicembre con a disposizione oltre 10 mila slot per le somministrazioni. Si ricorda l’importanza della vaccinazione, nella giornata di ieri nelsono state somministrate 59.184 dosi diovvero +24% rispetto al target fissato dalla struttura commissariale”. Prenotazioni e strutture aderenti A partire dalle 14 di martedì 14 dicembre sarà possibile effettuare la prenotazione sul portale regionale prenota-covid.regione..it. L’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa: ...

