Terza dose | dispaccio urgente per il gen Figliuolo | gli italiani capiscono “richiamo” | non “booster”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si può vincere una guerra, in questo caso contro il Covid, comunicando con i cittadini in una lingua che non? Probabilmente sì, ma con il rischio di ritardare l’arrivo della vittoria. Per Alberto Sordi, invece, la velocità nella comunicazione era tutto.«Questi n’à pònno vince a guera perché nun so’ padroni d’a lingua», dice dei soldati tedeschi in un Americano a Roma. Ma la sua è una lezione che abbiamo archiviato troppo in fretta. E ora eccoci qua a pretendere di mobilitare i cittadini per ladel vaccino utilizzando il termineanziché ““. Un’usurpazione linguistica che ha indignato persino l’Accademia della Crusca. «“” è una parola conosciuta e familiare al pubblico italiano», ricordò il 6 novembre scorso il presidente Claudio Marazzini. ...