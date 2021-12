Terribile incidente sull’Appia Nuova, auto contro camion: ferite gravemente mamma e figlia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Terribile incidente con feriti sull’Appia Nuova dove un’auto è finita schiacciata sotto un camion con rimorchio. incidente sull’Appia Nuova: ferite mamma e figlia E’ accaduto questa mattina, intorno alle 7.30, all’altezza del chilometro 36 di via Appia Nuova a Velletri. A bordo dell’auto c’erano una donna di 40 anni di Genzano e la figlia 14enne. Non si capisce ancora l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato la donna a perdere il controllo della sua auto. La vettura è finita prima fuori strada, schiantandosi contro un camion con rimorchio fermo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021)con feritidove un’è finita schiacciata sotto uncon rimorchio.E’ accaduto questa mattina, intorno alle 7.30, all’altezza del chilometro 36 di via Appiaa Velletri. A bordo dell’c’erano una donna di 40 anni di Genzano e la14enne. Non si capisce ancora l’esatta dinamica dell’che ha portato la donna a perdere illlo della sua. La vettura è finita prima fuori strada, schiantandosiuncon rimorchio fermo ...

Advertising

CorriereCitta : Terribile incidente sull’Appia Nuova, auto contro camion: ferite gravemente mamma e figlia - VoceDelTrentino : Terribile incidente fra due mezzi pesanti in A22: gravissimo l’autista che rimane incastrato - - StrettoWeb : +++ #REGGIO #CALABRIA, TERRIBILE INCIDENTE IN AUTOSTRADA: AUTO RIBALTATA E TRAFFICO PARALIZZATO [FOTO LIVE] +++ - LucianoVeg : RT @gallina_di: Brescia, terribile incidente stradale in galleria: morta una ragazza di 19 anni - TvZap ?? VACCINATA? ?@Palazzo_Chigi? ?@Aif… - gallina_di : Brescia, terribile incidente stradale in galleria: morta una ragazza di 19 anni - TvZap ?? VACCINATA? ?… -