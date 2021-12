(Di mercoledì 15 dicembre 2021)quello avvenuto poco fa nella scuola deiSalvo D’Acquisto in zona Tor di Quinto. Una colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile da diversi chilometri di distanza. Al momento i vigili delsono al lavoro per domare le fiamme e capire cosa sia successo, cosa abbia scatenato il rogo. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gestire il traffico e la viabilità. (Meteo Lazio) Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

Advertising

zazoomblog : Terribile incendio a Roma: a fuoco la caserma dei Carabinieri (FOTO) - #Terribile #incendio #Roma: #fuoco - CorriereCitta : Terribile incendio a Roma: a fuoco la scuola dei Carabinieri (FOTO) - KattInForma : Preghiamo oggi 14 dicembre la Madonna del Patrocinio | Ferma un terribile incendio - zazoomblog : Preghiamo oggi 14 dicembre la Madonna del Patrocinio Ferma un terribile incendio - #Preghiamo #dicembre #Madonna - ComparatoNicola : RT @FocusonafricaIt: Il bilancio ufficiale del terribile incendio che ha devastato il carcere di Gitega, capitale politica del #Burundi, ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incendio

Il Corriere della Città

Le immagini dell'ad Hong Kong Sui social circolano ormai da ore le immagini delche ha coinvolto il World Trade Center di Hong Kong. In un video, ad esempio, si vede un ...Adrienne è in visita al Bazar de la Charité ma esce prima del previsto per incontrare il suo amante: riesce così a salvarsi dalche scoppia poco dopo: all'interno del bazar c'è ...Avviata una raccolta fondi per la ricostruzione dell'appartamento di via Buozzi inghiottito dalle fiamme, in cui ha perso la vita Giuseppina Alfinito.Riapre il Ponte di ferro, trascorsi 70 giorni dall'incendio. Roma - Il sindaco Gualtieri: “Un tempo record, orgoglioso di restituirlo alla città” ...