Termine stato di emergenza | esteso ancora una volta dal Governo Draghi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)di: lo strumento utilizzato dalConte II e dalprorogato diverse volte. Sarebbe scaduto a fine anno ma l’esecutivo guidato dall’ex Presidente della BCE ha optato per un nuovo rinnovo, fino a fine marzo.di: nuovoa fine marzodi: ilha deciso di rinnovareuna– in molti, tuttavia, ritengono si possa trattare dell’ultima – la validità dello strumento giuridico. Senza una nuova proroga, lodiandrebbe in scadenza a fine 2021: ...

Advertising

AlbertoBagnai : Il termine Lascienza è stato coniato quattro anni fa da #Goofynomics per evidenziare un problema che certa gente ha… - Agenzia_Ansa : Lo studente egiziano sarà scarcerato 'anche se non è stato assolto' dalle accuse. Lo hanno riferito alcuni avvocati… - Fef58 : RT @Luca__Pagani: Fateci caso: nelle prime pagine dei quotidiani di oggi (ad esclusione de LaVerità) sembra che il termine 'proroga', rifer… - fremo03893514 : RT @Luca__Pagani: Fateci caso: nelle prime pagine dei quotidiani di oggi (ad esclusione de LaVerità) sembra che il termine 'proroga', rifer… - giotim2 : RT @Luca__Pagani: Fateci caso: nelle prime pagine dei quotidiani di oggi (ad esclusione de LaVerità) sembra che il termine 'proroga', rifer… -

Ultime Notizie dalla rete : Termine stato

Il caso di un mese fa èseguito da una nuova preoccupante escalation . La Russia , come tanti ...infrastrutture le regalano un'offerta che in passato non c'era e prospettive di più lungo...... la corona, e portando ail suo lavoro e la sua missione: prelevare campioni di particelle ... Per capire che tipo di viaggio sia: ci vogliono 109 pianeti in fila uno dietro l'altro per ...Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, al termine del match fra Sassuolo e Lazio che ha visto i neroverdi vincere per 2-1 contro i biancocelesti, c’è stato un ...Arriva l’ennesima proroga per l’appalto dei servizi Oss in Asl5. Regione Liguria ha dato indicazione all’azienda sanitaria di allungare l’appalto alla cooperativa Coopservice fino al termine dello sta ...