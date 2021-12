Terapia intensive, il Fiaso: “Nell’ultima settimana registrato un +17% di ricoveri, il 74% è composto da non vaccinati” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nell’ambito del monitoraggio che la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), continua ad esercitare internamente ai reparti di Terapia intensiva di 16 ospedali ‘sentinella’, in grado per dislocazione ed affluenza di poter avere un quadro omogeneo dell’intero territorio nazionale, è stato appurato che su 100 pazienti covid ricoverati in rianimazione, ben 74 sono no Vax. Fiaso: “Nel +17% di ricoveri rianimazione dell’ultima settimana, il 74% dei ricoverati è composto da non vaccinati” Che piaccia o meno, è una diatriba infinita che affolla soprattutto i social, di fatto il Covid continua a rivelarsi di gran lunga deleterio soprattutto a danno di quanti non vaccinati. Dopo aver infatti rilevato un incremento di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nell’ambito del monitoraggio che la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (), continua ad esercitare internamente ai reparti diintensiva di 16 ospedali ‘sentinella’, in grado per dislocazione ed affluenza di poter avere un quadro omogeneo dell’intero territorio nazionale, è stato appurato che su 100 pazienti covid ricoverati in rianimazione, ben 74 sono no Vax.: “Neldirianimazione dell’ultima, il 74% dei ricoverati èda non” Che piaccia o meno, è una diatriba infinita che affolla soprattutto i social, di fatto il Covid continua a rivelarsi di gran lunga deleterio soprattutto a danno di quanti non. Dopo aver infatti rilevato un incremento di ...

