(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il vincitore delle Nitto Atp Finals 2021 di Torino, Alexander, nel corso di un’intervista concessa aMagazine, hato il numero uno del mondo Novak: “So che molti fan delsono più per Roger o Rafa, ma non puoi discutere contro le statistiche. Novak ha vinto il maggior numero di Slam, con Roger e Rafa, ma è stato il numero uno al mondo per più settimane di chiunque altro e ha terminato la stagione da numero uno più volte di Sampras. Ha vinto il maggior numero di titoli Masters e molto di più. Non puoi sempre andare contro i numeri e dire che Roger o Rafa sono migliori perché siamo statiloro fan fin dalla tenera età. Se vuoi esser obiettivo e guardare aiè il”. Il ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, #Zverev elogia #Djokovic: 'E' il migliore di tutti, i risultati parlano chiaro' - zazoomblog : Tennis Alexander Zverev: “Djokovic è il migliore di sempre. Con Lendl non ha mai funzionato” - #Tennis #Alexander… - TennisWorldit : Alexander Zverev analizza il suo rapporto con Roger Federer - TennisWorldit : Zverev: 'I numeri parlano chiaro, Novak Djokovic è meglio di Roger Federer' - OceanEyesSascha : RT @sportface2016: Tennis, #Zverev: “La verità viene sempre a galla, la mia nuova compagna mi dà sicurezza” -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Zverev

ha tracciato un bilancio anche dei suoi allenatori , sbilanciandosi sul migliore in assoluto :... ' Era più interessato a parlare di golf e del suo cane che di. Non ha funzionato bene, non ...In una lunga intervista concessa a 'Magazin', Alexanderha parlato del suo rapporto con Federer.parla del suo rapporto con Federer Come gli appassionati ricorderanno, Alexander ...Alexander Zverev ha chiuso il 2021 con la strepitosa vittoria alle ATP Finals di Torino, battendo in finale Daniil Medvedev. Prima dello scontro con il russo, il tedesco aveva superato Novak Djokovic ...Il tedesco non ha dubbi su chi sia il migliore di tutti i tempi: “So che molti fan preferiscono Federer e Nadal, ma non si può andare contro le statistiche”. Sui propri coach: “Ferrer il migliore insi ...