Tennis | Dominic Thiem sarà in campo con l’Austria nell’ATP Cup 2022

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)giocherà l’ATP Cupcone dunqueuno degli avversari dell’Italia nella manifestazione che si terrà ad inizio gennaio. L’attuale numero quindici del mondo ha rinunciato all’esibizione di Abu Dhabi, ma ha comunque fatto sapere di non avere ulteriori problemi fisici.co ha fatto sapere in conferenza stampa che la sua decisione di non giocare negli Emirati Arabi non è dovuta ad un peggioramento delle sue condizioni fisiche, ma che semplicemente al numero quindici del mondo manca fiducia nei suoi colpi e che avrà bisogno di ancora un po’ di tempo per tornare al massimo.ha fatto sapere che il suo programma nelè quello di giocare l’ATP Cup, eventualmente anche l’ATP 250 di Sydney e poi ovviamente ...

TennisWorldit : Dominic Thiem dà forfait e rinvia il suo ritorno: “Non sono ancora pronto” -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Dominic

OA Sport

C'è grande attesa per i ritorni di Rafael Nadal eThiem, che hanno dovuto fare i conti con gli infortuni nel 2021. Siamo felici di rivederli in campo' - ha analizzato Henin. 'Cosa farà Novak ...pic.twitter.com/5HrTSrfQc5 ?Thiem (@ThiemDomi) December 14, 2021 Fritz sfiderà il canadese Denis Shapovalov, numero 14 del mondo, nella prima giornata. "Partecipare al Mubadala World...Dominic Thiem giocherà l'ATP Cup 2022 con l'Austria e dunque sarà uno degli avversari dell'Italia nella manifestazione che si terrà ad inizio gennaio. L'attuale numero quindici del mondo ha rinunciato ...Dominic Thiem has revealed why he pulled out of the Mubadala World Tennis Championship, though the Austrian believes he will be fit for the Australian Open ...