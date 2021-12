Tennis | Alexander Zverev | “Djokovic è il migliore di sempre Con Lendl non ha mai funzionato”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)ha chiuso il 2021 con la strepitosa vittoria alle ATP Finals di Torino, battendo in finale Daniil Medvedev. Prima dello scontro con il russo, il tedesco aveva superato Novake proprio sul serbo il numero tre del mondo si è soffermato in un’intervista alla versione tedesca diMagazine, elogiando il campione di Belgrado: “So che molti fan delsono più per Roger o Rafa, ma non puoi discutere contro le statistiche. Novak ha vinto il maggior numero di Slam, con Roger e Rafa, ma è stato il numero uno al mondo per più settimane di chiunque altro e ha terminato la stagione da numero uno più di Sampras. Ha vinto il maggior numero di titoli Masters e molto di più. Non puoiandare contro i numeri e dire che Roger o Rafa sono migliori perché siamo ...

Le parole diZverev sul GOAT Il numero tre al mondoZverev ha parlato ai microfoni diMagazine ed ha elencato una serie di fattori indiscutibili. Ecco le sue parole: 'So ...Le previsioni di Justine Henin 'Daniil Medvedev eZverev hanno compiuto un ulteriore salto di qualità nel 2021. Entrambi vorranno essere protagonisti nel 2022, soprattutto a livello Slam. ...Alexander Zverev ha chiuso il 2021 con la strepitosa vittoria alle ATP Finals di Torino, battendo in finale Daniil Medvedev. Prima dello scontro con il russo, il tedesco aveva superato Novak Djokovic ...FORMER world No 1 Juan Carlos Ferrero gave his verdict on a post-Big Three era, with the next generation looking to finally break their dominance.