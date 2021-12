Tempesta d' amore | anticipazioni 15 dicembre | la disperazione di Maja

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempi duri perVon Thalheim ad', come rivelano ledi oggi, mercoledì 15. La giovane sarà incredula e disperata per la decisione di Florian di troncare la loro relazione e non riuscirà a farsene una ragione. Il guardaboschi, infatti, dopo aver scoperto che la fidanzata era al corrente del piano di Cornelius per smascherare Erik e che sapeva anche dell'incidente, ha scelto di allontanarsi da lei e ha anche dato a Von Thalheim un ultimatum minacciandolo di denunciarlo alla polizia se non lascerà il Fürstenhof entro quarantotto ore. Cornelius, intanto, si confiderà con Selina alla quale continuerà a ribadire la propria innocenza. La donna, pur affermando di voler stare con Christoph, accetterà di dargli una mano per dimostrare di non avere nulla a che fare ...

Spoiler Tempesta d'amore, news tedesche: Georg e Max saranno rivali per Vanessa. Inutile dire che la Sonnbichler sarà lusingata dall'interesse di Georg e, quando quest'ultimo si offrirà di aiutarla a ...