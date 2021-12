Tehran avverte Israele | «Soltanto una mossa sbagliata | siamo in grado di colpire ovunque»

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Non si è fatta attendere la risposta dialla notizia che le forze aeree israeliane e statunitensi terranno in primavera un’esercitazione su larga scala sul Mediterraneo con l’obiettivo di simulare un attacco aereo contro l’Iran con l’impiego di decine di velivoli, tra cui F-15, F-35, F-16 e aerei-cisterna. Deve considerarsi un avvertimento e non un titolo quello pubblicato ieri dal quotidiano in lingua ingleseTimes: «una!». Parole corredate di una cartina con svariati obiettivi in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Tehran avverte

Il giornale Tehran Times ha pubblicato una cartina con svariati obiettivi in Israele, ma anche in Libano e Cisgiordania, per confermare che l'Iran risponderà in modo massiccio ad un eventuale attacco ...AGI - Israele è pronto ad una azione "per proteggersi" dall'Iran nel caso in cui la comunità internazionale non riuscisse a impedire a Teheran di avere armi nucleari: lo ha detto il presidente israeli ...