Tegola per Ancelotti: due big del Real Madrid positivi al Covid!

Ritorna a far paura il Covid anche nel mondo del calcio, il Real Madrid infatti perde due pedine della sua rosa a causa della positività al Coronavirus. I nomi in questione, stando a quanto si legge da un breve comunicato diramato dal club spagnolo, sono quelli di Luca Modric e Marcelo.

"Il Real Madrid comunica che i nostri giocatori Marcelo e Luka Modric sono risultati positivi al Covid-19"

Luka Modric positivo al Coronavirus insieme al compagno di squadra Marcelo

Guai dunque per Ancelotti che dovrà fare a meno di due giocatori importanti per l'economia della squadra.

Piero Inferrera

