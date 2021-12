Tebas | «Mbappé? Tutto lascia presagire che giocherà al Real Madrid…»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il presidente della Ligaha parlato del possibile approdo dialMadrid nella prossima stagione Javier, presidente della Liga spagnola, a margine dell’evento organizzato per il Premio AS ha parlato del possibile approdo nella prossima stagione di KylianalMadrid. LE PAROLE – «che il prossimo annoper ilMadrid. Haaland? Ci sono speranze che giochi per un club spagnolo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : La rivelazione del presidente della Liga #Tebas -

Ultime Notizie dalla rete : Tebas Mbappé

Il presidente della Ligaha parlato del possibile approdo dial Real Madrid nella prossima stagione Javier, presidente della Liga spagnola, a margine dell'evento organizzato per il Premio AS ha parlato del ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Liga", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/liga/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "apre ai colpi: '? ...