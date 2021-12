Tamponi a prezzi ridotti fino al 31 marzo: dove farli e prezzo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tamponi a prezzi ridotti nelle farmacie e nelle strutture sanitarie fino al 31 marzo 2022. Il nuovo Decreto-legge approvato in CdM il 14 dicembre 2021 ha infatti prolungato la durata della misura prevista dal Dl 105/2021, che era stata precedentemente prorogata al 31 dicembre 2021. Il Decreto-legge 105/2021, entrato in vigore lo scorso 23 luglio, prevede all’articolo 5 l’introduzione di un prezzo ridotto per i Tamponi in farmacia per una specifica platea di persone. Il termine della misura era originariamente previsto per il 30 settembre, ed è stato prolungato dapprima fino al 30 novembre dalla legge di conversione del Dl 105/2021, poi al 31 dicembre 2021 e infine al 31 marzo 2022. Il Dl 105/2021 aveva imposto inoltre a tutte le ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 15 dicembre 2021)nelle farmacie e nelle strutture sanitarieal 312022. Il nuovo Decreto-legge approvato in CdM il 14 dicembre 2021 ha infatti prolungato la durata della misura prevista dal Dl 105/2021, che era stata precedentemente prorogata al 31 dicembre 2021. Il Decreto-legge 105/2021, entrato in vigore lo scorso 23 luglio, prevede all’articolo 5 l’introduzione di unridotto per iin farmacia per una specifica platea di persone. Il termine della misura era originariamente previsto per il 30 settembre, ed è stato prolungato dapprimaal 30 novembre dalla legge di conversione del Dl 105/2021, poi al 31 dicembre 2021 e infine al 312022. Il Dl 105/2021 aveva imposto inoltre a tutte le ...

