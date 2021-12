Svolta per Eriksen, arriva il parere del Coni - Top News (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi è anche arrivato il no del Coni, come rivela la Gazzetta, e le parti dovrebbero presto interrompere l'attuale accordo. Leggi su sportevai (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi è ancheto il no del, come rivela la Gazzetta, e le parti dovrebbero presto interrompere l'attuale accordo.

Advertising

lmisculin : La leader di un partito post fascista, primo nei sondaggi, che auspica una svolta presidenzialista e parla di elegg… - AlfredoPedulla : La #Juve apprezza #Gravenberch (contatto non lungo, l’#Ajax spinge per il rinnovo) e ne ha parlato in un incontro c… - rusembitaly : Nell’ambito degli eventi celebrativi organizzati per festeggiare i duecento anni dalla nascita di F.M.Dostoevskij i… - setidicessi : @chiarabarbagli ???? ammetto che anche per me è stata la svolta! - lia_lij : RT @rusembitaly: Nell’ambito degli eventi celebrativi organizzati per festeggiare i duecento anni dalla nascita di F.M.Dostoevskij il 14 di… -