Svolta epocale per il calcio italiano: succederà in Coppa Italia! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Svolta epocale per il calcio italiano. Durante la sfida di stasera in Coppa Italia tra le due “outsider” del nostro campionato, Empoli ed Hellas Verona, ecco che in campo potremmo assistere ad una Svolta epocale. La Lega Serie A e l’AIA, infatti, avrebbero deciso di consentire ad un gruppo ristretto di giornalisti di ascoltare in diretta le comunicazioni tra l’arbitro Dionisi e la sala-Var presidiata da Irrati e Ranghetti. Nessuna decisione ufficiale in ottica futura, ma semplicemente un ottimo punto di partenza. Var Rocchi Serie AGià nelle scorse settimane, il designatore Gianluca Rocchi aveva anticipato la volontà di rendere pubblici i dialoghi da “campo”, specificando come l’intento principale fosse quello di non avere nessun segreto. In mattinata, inoltre, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021)per il. Durante la sfida di stasera inItalia tra le due “outsider” del nostro campionato, Empoli ed Hellas Verona, ecco che in campo potremmo assistere ad una. La Lega Serie A e l’AIA, infatti, avrebbero deciso di consentire ad un gruppo ristretto di giornalisti di ascoltare in diretta le comunicazioni tra l’arbitro Dionisi e la sala-Var presidiata da Irrati e Ranghetti. Nessuna decisione ufficiale in ottica futura, ma semplicemente un ottimo punto di partenza. Var Rocchi Serie AGià nelle scorse settimane, il designatore Gianluca Rocchi aveva anticipato la volontà di rendere pubblici i dialoghi da “campo”, specificando come l’intento principale fosse quello di non avere nessun segreto. In mattinata, inoltre, ...

