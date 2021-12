(Di mercoledì 15 dicembre 2021)estrazione oggi15. Torna l’appuntamento settimanale con il concorso. Si tratta del gioco Sisal che vede tutto il montepremi distribuito nella serata di estrazione. Tra pochi minuti l’estrazione dei sei numeri fortunati. L’appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti è, come di consueto, alle ore 20.00. Ricordiamo che nell’estrazione speciale deldelsi possono puntare fino a 12 numeri, anziché sei come nel concorso tradizionale del. Si vince anche con 5, 4, 3 o 2 numeri esatti. Estrazione15...

Advertising

CorriereCitta : #SuperEnalotto #SiVinceTutto mercoledì 15 dicembre 2021 - infoitcultura : Sivincetutto Superenalotto di mercoledì 8 dicembre 2021, numeri vincenti e quote - italiaserait : SiVinceTutto Superenalotto: mercoledì 08 dicembre 2021: i numeri vincenti - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #SiVinceTuttoSuperEnalottoarchivioestrazioni Estrazione SiVinceTutto 8 dicembre 2021 in… - CorriereCitta : #SuperEnalotto #SiVinceTutto estrazione oggi mercoledì #8dicembre 2021, i numeri estratti stasera -

Ultime Notizie dalla rete : SuperEnalotto SiVinceTutto

: OGGI TORNA LA NUOVA CACCIA AL "6"! Torna oggi, mercoledì 15 dicembre, il tradizionale appuntamento all'insegna del concorso, in programma alle ...Si vince tutto, a seguire i sei numeri vincenti estratti relativi a giorno 15 dicembre. Ogni mercoledì in palio c'è l'intero jackpot.è un concorso speciale delche ogni mercoledì mette in palio tutto il montepremi in un'unica estrazione. Partito nell'aprile del 2011, inizialmente prevedeva un solo ...Si vince tutto, a seguire i sei numeri vincenti estratti relativi a giorno 15 dicembre. Ogni mercoledì in palio c'è l'intero .... SiVinceTutto è un concorso speciale del SuperEnalotto che ogni mercole ...Ultima estrazione Superenalotto n. 147 del 09/12/2021 Combinazione vincente 10 83 48 75 70 79 Numero Jolly 82 Superstar 77. Foto: RietiLife Al momento non è nota la ricevitoria che ha piazzato la sche ...