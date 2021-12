Super Green pass in zona bianca prorogato: la regola varrà fino al 31 marzo. Ecco tutto quello che non si potrà fare senza vaccino (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ipotesi è presto diventata realtà in un rigo del decreto approvato martedì dal governo: il Green pass rafforzato in zona bianca varrà fino al 31 marzo 2022 e non fino al 15 gennaio, come previsto nella sua introduzione. L’esecutivo aveva già chiarito che una proroga sarebbe stata possibile e l’ha infilato nel primo veicolo utile, quello che ha esteso lo stato di emergenza per i primi tre mesi del prossimo anno. Il testo del provvedimento stabilisce infatti che nelle zone bianche, fino al 31 marzo, il Super Green pass dovrà essere usato per le attività che sono oggetto di limitazioni in zona gialla: questo vuol dire che resteranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ipotesi è presto diventata realtà in un rigo del decreto approvato martedì dal governo: ilrafforzato inal 312022 e nonal 15 gennaio, come previsto nella sua introduzione. L’esecutivo aveva già chiarito che una proroga sarebbe stata possibile e l’ha infilato nel primo veicolo utile,che ha esteso lo stato di emergenza per i primi tre mesi del prossimo anno. Il testo del provvedimento stabilisce infatti che nelle zone bianche,al 31, ildovrà essere usato per le attività che sono oggetto di limitazioni ingialla: questo vuol dire che resteranno ...

