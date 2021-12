Super green pass fino al 31 marzo: la proroga in zona bianca (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che stabilisce “l’estensione sino al 31 marzo 2022 della norma secondo cui il green pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla”. Super green pass fino al 31 marzo: cosa significa la proroga in zona bianca Per i non vaccinati non sarà possibile perciò fino al 31 marzo accedere a ristoranti al chiuso ma non solo: per loro saranno off limits anche cinema, discoteche e stadi. Cosa rischiano i trasgressori che accederanno senza possedere o fornire il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che stabilisce “l’estensione sino al 312022 della norma secondo cui ilrafforzato debba essere utilizzato anche inper lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni ingialla”.al 31: cosa significa lainPer i non vaccinati non sarà possibile perciòal 31accedere a ristoranti al chiuso ma non solo: per loro saranno off limits anche cinema, discoteche e stadi. Cosa rischiano i trasgressori che accederanno senza possedere o fornire il ...

Advertising

consolesvizzIT : Dal 17 al 20 dicembre 2021 vi aspetto per la terza edizione del Festival Cinema Svizzero Contemporaneo a #Milano ??… - Agenzia_Ansa : Viene prorogato fino al 31 marzo anche il Super Green pass in zona bianca. Lo prevede una norma del decreto approva… - Ruffino_Lorenzo : Il super green pass potrebbe aver convito circa 235 mila persone a vaccinarsi. L'effetto maggiore lo si è avuto tra… - avvocatorinaldi : RT @GiorgiaMeloni: Nonostante l’alta adesione alla campagna vaccinale, terapie intensive e ospedalizzazioni sotto controllo, green e super… - giotim2 : RT @LVDA_Acid: In Germania, il Super Green Pass ha fatto crollare lo shopping del 60% La Verità - 14/12/2021 -