Suarez sicuro: «Con Xavi, il Barcellona si rialzerà» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’attaccante dell’Atletico Madrid Suarez ha parlato dell’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid ed ex Barcellona, a margine del Premio AS ha parlato dell’arrivo di Xavi sulla panchina blaugrana. LE PAROLE – «Per il sentimento che mi lega al Barcellona non posso essere contento di questa situazione. Ma sono convinto che abbiano ingaggiato un allenatore in grado di migliorare le cose, grazie anche alla qualità dei giocatori che ha a disposizione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’attaccante dell’Atletico Madridha parlato dell’arrivo disulla panchina delLuis, attaccante dell’Atletico Madrid ed ex, a margine del Premio AS ha parlato dell’arrivo disulla panchina blaugrana. LE PAROLE – «Per il sentimento che mi lega alnon posso essere contento di questa situazione. Ma sono convinto che abbiano ingaggiato un allenatore in grado di migliorare le cose, grazie anche alla qualità dei giocatori che ha a disposizione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gio40351985 : RT @mirkonicolino: La Procura #Figc archivia il caso #Suarez: 'Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite… - cn1926it : Ordine sicuro: “Inutile scandalizzarsi per la decisione della #FICG sul caso #Suarez” - DanyRoss70 : RT @mirkonicolino: La Procura #Figc archivia il caso #Suarez: 'Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite… - pccpla : RT @mirkonicolino: La Procura #Figc archivia il caso #Suarez: 'Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite… - Mari0Salern0 : RT @mirkonicolino: La Procura #Figc archivia il caso #Suarez: 'Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite… -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez sicuro Caso Suarez, scoppia il putiferio sui social dopo decisione Procura ... attraverso un'intervista che aveva già scatenato polemiche, l'inchiesta sportiva della procura Figc sull'esame - farsa di Luis Suarez a Perugia è stata archiviata. Il club bianconero è al sicuro, ...

Juve, archiviato il caso Suarez? Come stanno le cose Commenta per primo Non è ancora ufficiale, ma Tuttosport è sicuro: il caso dell'esame farsa di Luis Suarez non costituirà motivo di sanzioni per la Juventus. Dal punto di vista puramente sportivo, dunque, la società bianconera non deve temere alcunché. E in ...

Suarez sicuro: «Con Xavi, il Barcellona si rialzerà» Calcio News 24 Suarez sicuro: «Con Xavi, il Barcellona si rialzerà» L’attaccante dell’Atletico Madrid Suarez ha parlato dell’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid ed ex Barcellona, a margine del Premio AS ha parlato ...

CASO SUAREZ, I MEDIA NON LA SMETTONO, DIFFICILE AMMETTERE CHE... Luis Suarez, è arrivata l'archiviazione: "La Procura Federale, su conforme parere della Procura Generale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l’archiviazione ...

... attraverso un'intervista che aveva già scatenato polemiche, l'inchiesta sportiva della procura Figc sull'esame - farsa di Luisa Perugia è stata archiviata. Il club bianconero è al, ...Commenta per primo Non è ancora ufficiale, ma Tuttosport è: il caso dell'esame farsa di Luisnon costituirà motivo di sanzioni per la Juventus. Dal punto di vista puramente sportivo, dunque, la società bianconera non deve temere alcunché. E in ...L’attaccante dell’Atletico Madrid Suarez ha parlato dell’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid ed ex Barcellona, a margine del Premio AS ha parlato ...Luis Suarez, è arrivata l'archiviazione: "La Procura Federale, su conforme parere della Procura Generale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l’archiviazione ...