Stellantis | in cassa integrazione 500 lavoratori che producevano mascherine a Mirafiori Metà ha ridotte capacità lavorative

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) A pochi giorni dal Natale arriva la doccia fredda per 500 addetti impiegati nello stabilimentodi. Alcune linee produttive erano state convertite alla produzione dianti Covid. Ora però il contratto con il commissario straordinario è scaduto e, a quanto pare, non verrà rinnovato. I, di cui circa lacon, andranno per un anno instraordinaria per riorganizzazione aziendale. Dopo di che dovrebbero essere utilizzati nell’ambito della riorganizzazione dell’attività adove è previsto un rafforzamento legato all’elettrificazione. La produzione diera ...

Advertising

Vivi_con_stile : RT @ap_legambiente: @biskero @vaielettrico @MauroTedeschini @BarbieriSaretta @ANFIA_it @motus_e @gianbasilio @LegambienteLab Ma ci sono dec… - ap_legambiente : @biskero @vaielettrico @MauroTedeschini @BarbieriSaretta @ANFIA_it @motus_e @gianbasilio @LegambienteLab Ma ci sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis cassa

Il Fatto Quotidiano

...a Termoli è partito il piano di licenziamenti volontari retribuiti e le settimane di... "I ministri Orlando e Giorgetti come intendono intervenire affinché il colosso automobilistico...... Fiat ha deciso di sospendere laintegrazione per una parte dei 1800 dipendenti in ... Così, con il ritorno di 830 lavoratori, il brand diè più tranquillo in un settore seriamente ...Sono stati visti come "angeli" nel pieno della pandemia, ma ora non è più così. Secondo alcune fonti sindacali, infatti, entro la fine dell'anno terminerà la produzione di mascherine all'interno dello ...Stellantis non produrrà più le mascherine anti Covid a Mirafiori perché il contratto con il commissario straordinario è scaduto. (ANSA) ...