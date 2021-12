Stefano muore a 42 anni dopo un malore improvviso nell’agriturismo di famiglia. “Ragazzo d’oro” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) San Romano, un’intera comunità in lutto. Una morte improvvisa: l’ex calciatore Stefano Forgione si è spento a soli 42 anni. Un malore ha colto il 42enne all’improvviso, durante una giornata trascorsa nell’agriturismo di famiglia. Stefano si è fatto apprezzare come calciatore anche a Balconevisi, mentre la sua famiglia, impegnata nel settore costruzioni, è molto conosciuta a San Romano, dove vive. Le parole di dolore provengono anche dall’Us Balconevisi, che si unisce intorno ai familiari per la triste e improvvisa perdita, avvenuta a poche settimane dal Natale: “un grande amico. Un nostro compagno di squadra con il quale abbiamo condiviso tanti anni sui campi. Ha lasciato una traccia indelebile nella storia dell’Us Balconevisi con i ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) San Romano, un’intera comunità in lutto. Una morte improvvisa: l’ex calciatoreForgione si è spento a soli 42. Unha colto il 42enne all’, durante una giornata trascorsadisi è fatto apprezzare come calciatore anche a Balconevisi, mentre la sua, impegnata nel settore costruzioni, è molto conosciuta a San Romano, dove vive. Le parole di dolore provengono anche dall’Us Balconevisi, che si unisce intorno ai familiari per la triste e improvvisa perdita, avvenuta a poche settimane dal Natale: “un grande amico. Un nostro compagno di squadra con il quale abbiamo condiviso tantisui campi. Ha lasciato una traccia indelebile nella storia dell’Us Balconevisi con i ...

