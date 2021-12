Stato emergenza Covid | proroga | Super green pass | viaggi | smart working

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)diper, è arrivata lain Italia. In scadenza il 31 dicembre, il governo ha deciso di prolungarlo fino al 31 marzo 2022 visto il nuovo costante aumento dei contagi. Contemporaneamente è arrivata una stretta per chi arriva in Italia dall’estero con l’Ue che ricorda comunque che le restrizioni devono essere giustificate.: cosa cambia con ladellodiIl decreto approvato ieri 14 dicembre dal Consiglio dei ministri stabilisce “l’estensione sino al 31 marzo 2022 della norma secondo cui il ...

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - allexa07000078 : RT @Luca__Pagani: Fateci caso: nelle prime pagine dei quotidiani di oggi (ad esclusione de LaVerità) sembra che il termine 'proroga', rifer… - sregolatore : RT @ostvest: È vergognoso che un primo ministro che supera d'imperio la disciplina dello stato d'emergenza non abbia il coraggio di dirlo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato emergenza

...e fondatore dell'unico treno privato - Italo - che ha rotto il monopolio delle Ferrovie dello... Presidente, lo scorso anno in pienaCovid, la maratona televisiva Telethon è riuscita a ...I sostegni economici e le agevolazioni che locontinua ad erogare in favore dei numerosi ... Le agevolazioni in scadenza per i contribuenti L'pandemica ha in diversi casi rivoluzionato ...I contagi sono stati comunicati poco fa al sindaco Franco Badalamenti ... al fine della adozione di ogni utile misura per contenere e contrastare l’attuale emergenza epidemiologica. Si sta inoltre ...Dal 16 dicembre, chi arriva in Italia dai Paesi dell’Unione Europea dovrà sottoporsi a un tampone, anche rapido. Chi non è vaccinato, dovrà anche fare cinque giorni di quarantena oltre a effettuare il ...