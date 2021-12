Stato emergenza Covid | proroga | Super green pass | viaggi | smart working

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)diper, è arrivata lain Italia. In scadenza il 31 dicembre, il governo ha deciso di prolungarlo fino al 31 marzo 2022 visto il nuovo costante aumento dei contagi. Contemporaneamente è arrivata una stretta per chi arriva in Italia dall’estero con l’Ue che ricorda comunque che le restrizioni devono essere giustificate.: cosa cambia con ladellodiIl decreto approvato ieri 14 dicembre dal Consiglio dei ministri stabilisce “l’estensione sino al 31 marzo 2022 della norma secondo cui il...

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - Raffael54514678 : RT @NicoFastelino: “Chi vuole prorogare lo stato di emergenza è un nemico dell'Italia e degli Italiani, perché ammazza l'economia” - Matte… - missypippi : RT @AzzurraBarbuto: Perché chi voleva prorogare lo stato di emergenza nel luglio del 2020 era, secondo Salvini, “nemico dell’Italia e degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato emergenza

Via libera del Consiglio dei ministri alla proroga dellod'. Un provvedimento condiviso da quasi tutte le forze politiche che ora dovrà seguire l'iter ...Sulla necessità che la legislatura vada avanti anche dopo l'elezione del Capo dello, Fico non ... la legislatura debba proseguire fino al 2023 perché non penso che in questo momento di...L'annuncio del sindaco durante il consiglio comunale in cui è stato approvato il bilancio consolidato 2019 e la trasformazione della “Cosenza acque spa” ...Oggi prende il via per i bambini da 5 a 11 anni, il commissario all'emergenza Covid: siamo pronti a vaccinare tutta la platea ...