Stato emergenza Covid, proroga: Super green pass, spostamenti, viaggi e smart working. Cosa cambia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Stato di emergenza per Covid, è arrivata la proroga in Italia. In scadenza il 31 dicembre, il governo ha deciso di prolungarlo fino al 31 marzo 2022 visto il nuovo costante aumento dei contagi.

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - JaqIrene : RT @giangoSGV: “Chi vuole prorogare lo stato di emergenza è un nemico dell'Italia e degli Italiani, perché ammazza l'economia” - Matteo Sa… - Giordan48430646 : RT @pbecchi: Una emergenza che dura più di due anni non è più una emergenza ma la nuova normalità. A piccoli ma decisi passi stiamo passand… -