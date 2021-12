Stato di emergenza | tampone obbligatorio per chi arriva dalla Ue Irritazione di Bruxelles | ' Italia ora chiarisca'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Cinque giorni di fiduciaria per chi entra insenza vaccino anche se sida unoeuropeo, erapido per chi si è vaccinato. E' il contenuto di una ordinanza firmata dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Stato emergenza

Il governo guidato da Mario Draghi ha prorogato lod'per il coronavirus e alcune scadenze legate all'sanitaria. A partire dal green pass e dal super green pass che resteranno in vigore fino al 31 marzo 2022 . La novità ......di proroga dello varato dal consiglio dei ministri all'unanimità e accompagnato da una nota nella quale si spiega che i tre mesi servono per accompagnare la progressiva uscita dallod'«Voglio prima di tutto ricordare le nove vittime dell'esplosione avvenuta l'11 dicembre a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Ai loro cari, vanno le condoglianze del governo e ...Covid-19, Draghi: “Ci avviciniamo al Natale più sicuri, fate la terza dose il prima possibile”” - picenotime.it - IT ...