Stato di emergenza prorogato, cosa cambia per congedi, smart working e restrizioni Le vacanze a rischio con la nuova ondata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con la curva dei contagi in risalita tornano alcune restrizioni per viaggi e tempo libero, ma resta la possibilità di lavorare da casa con accordi semplificati. cosa cambia con la proroga dello Stato di emergenza Leggi su corriere (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con la curva dei contagi in risalita tornano alcune restrizioni per viaggi e tempo libero, ma resta la possibilità di lavorare da casa con accordi semplificati.con la proroga dellodi

Advertising

ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - drconsulenze : RT @pbecchi: Una emergenza che dura più di due anni non è più una emergenza ma la nuova normalità. A piccoli ma decisi passi stiamo passand… - Viola_mg : RT @Luca__Pagani: Fateci caso: nelle prime pagine dei quotidiani di oggi (ad esclusione de LaVerità) sembra che il termine 'proroga', rifer… -