Stato di emergenza | ecco cosa cambia per chi viaggia fuori dall’Italia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) a partire da domani, giovedì 16 dicembre Con il prolungamento dellodial 31 marzo, il Governo ha approvato altre regole, imponendo una stretta soprattutto sugli arrivi dall’estero. lo scopo è quello di frenare il più possibile l’ondata di contagi da variante Omicron che potrebbe arrivare da chi fa ingresso nel nostro paese. #Covid19 – La situazione in Italia al 14 dicembre: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/lPuL54820I — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) December 14, 2021 La nuova ordinanza, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, prevede l’ “obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea”. Inoltre, si introduce la quarantena per i non vaccinati: “oltre al test negativo, è prevista la quarantena di 5 giorni”. L’ordinanza entra in vigore da domani 16 dicembre fino al ...