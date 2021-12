Stato di emergenza al 31 marzo 2022, Draghi: “Contagi in aumento, serve cautela. Vacciniamoci per tenere le scuole aperte” [VIDEO] (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo la proroga dello Stato di emergenza al 31 marzo 2022 e in vista del Consiglio Europeo in programma da domani, giovedì 16 dicembre, giornata in Parlamento per il premier Mario Draghi. Prima alla Camera, poi al Senato. L'articolo Stato di emergenza al 31 marzo 2022, Draghi: “Contagi in aumento, serve cautela. Vacciniamoci per tenere le scuole aperte” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo la proroga dellodial 31e in vista del Consiglio Europeo in programma da domani, giovedì 16 dicembre, giornata in Parlamento per il premier Mario. Prima alla Camera, poi al Senato. L'articolodial 31: “inperle

