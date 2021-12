Stato d'emergenza e stretta sui viaggi, l'Italia si blinda nel giorno con più morti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ancora altri tre mesi di Stato di emergenza. È la decisione quasi scontata che il Consiglio dei ministri ha adottato ieri per fronteggiare la recrudescenza della pandemia. Ieri i nuovi casi sono stati ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ancora altri tre mesi didi. È la decisione quasi scontata che il Consiglio dei ministri ha adottato ieri per fronteggiare la recrudescenza della pandemia. Ieri i nuovi casi sono stati ...

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - MicheleGuetta : RT @AndreaVenanzoni: Nel marzo 2020 il mondo si indignava per stato di emergenza e pieni poteri in Ungheria. Poi tutto chiaramente tornato… - gael99 : RT @Napalm51: Salvini vs realtà: Salvini 'green pass? Non scherziamo', realtà 'supergreenpass' Salvini 'proroga stato emergenza? Follia',… -