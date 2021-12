Startup: nasce Wibo Experience per aziende che insegnano innovazione a dipendenti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Milano, 15 dic. (Labitalia) - nasce Wibo Experience, grazie all'accordo tra Wibo, la Startup di edutainment fondata da Tommaso Seita e Alessandro Busso che permette di creare delle Experience interattive per formare i dipendenti delle aziende sui temi caldi che interessano il mondo del business, e Startup Geeks, incubatore di Startup e community, per dare uno strumento in più alle aziende che vogliono insegnare l'innovazione ai loro dipendenti. Si chiama “Pensa come una Startup, agisci come una corp”, il nome del percorso formativo di due mesi pensato da Wibo che permetterà ai dipendenti delle aziende ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Milano, 15 dic. (Labitalia) -, grazie all'accordo tra, ladi edutainment fondata da Tommaso Seita e Alessandro Busso che permette di creare delleinterattive per formare idellesui temi caldi che interessano il mondo del business, eGeeks, incubatore die community, per dare uno strumento in più alleche vogliono insegnare l'ai loro. Si chiama “Pensa come una, agisci come una corp”, il nome del percorso formativo di due mesi pensato dache permetterà aidelle...

startzai : RT @SupernovaeLabs: Per le aziende sta diventando sempre più difficile selezionare le #startup su cui investire. Come si possono scegliere… - SupernovaeLabs : Per le aziende sta diventando sempre più difficile selezionare le #startup su cui investire. Come si possono scegl… - startzai : RT @AusAmbRome: Vi siete mai chiesti cosa succede quando gli innovatori ???? e ???? si incontrano? Scalapay nasce a Wollongong nel 2019 ed è or… - AusAmbRome : Vi siete mai chiesti cosa succede quando gli innovatori ???? e ???? si incontrano? Scalapay nasce a Wollongong nel 2019… - ItaliaStartUp_ : Nasce Faros, l’acceleratore per startup operative nella blue economy - BusinessWeekly -