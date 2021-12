Starting Finance lancia il fantacalcio della Borsa

Advertising

UNISOBNapoli : #EVENTIUnisob Presentazione Starting Finance Club Suor Orsola Discussione con Il Dottor Zampino, Amministratore De… - digitech_news : La #startup Starting Finance Finance di Marco Scioli e Edoardo Di Lella lancia la sua app che unisce gamification e… -

Ultime Notizie dalla rete : Starting Finance

askanews

Arriva il fantacalcio della Borsa con denaro virtuale e premi reali. La startuplancia l'app per imparare ad investire. E in meno di 24 ore dal lancio diventa la seconda applicazione di finanza più scaricata in Italia. L'app è un simulatore che replica fedelmente ...stato presentato ieri alla conferenza stampa presso l'Hotel de la Poste di Cortina d'Ampezzo il 'Winter Bootcamp' organizzato da, che si terrà a Cortina d'Ampezzo dal 15 al 18 dicembre. Dopo il grande seguito del Summer Bootcamp, organizzato questa estate daa Rimini dove è stata riunita una ...Roma, 15 dic. (askanews) - Arriva il fantacalcio della Borsa con denaro virtuale e premi reali. La startup Starting Finance lancia l'app per imparare ad investire. E in meno di 24 ore dal lancio diven ...Starting in January, most sweetened drinks in Israel will be taxed. The Israeli parliament’s Finance Committee approved the tax on Tuesday that will apply to nearly all drinks — sugared drinks, diet ...