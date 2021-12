Sport: Lotti (Pd), 'basta violenza contro arbitri, politica dia segnale con sì veloce a Pdl ' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Vogliamo dire basta alla violenza nello Sport e nei campi Sportivi. E' arrivato il momento di sensibilizzare l'intero Parlamento e di fare sul serio". Lo ha detto Luca Lotti (Pd), presentando alla Camera la proposta di legge in materia di 'lesioni personali in danno degli arbitri. "Una iniziativa firmata anche da Morrone della Lega e Provenza del M5s, mentre al Senato il senatore Ferro ha preannunciato una analoga iniziativa -ha spiegato l'ex ministro dello Sport-. Voliamo sensibilizzare sul tema della violenza nel mondo dello Sport e sui direttori di gara. Troppe volte il lunedì mattina su giornali troviamo episodi incresciosi e vergognosi di arbitri strattonati, spinti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Vogliamo direallanelloe nei campiivi. E' arrivato il momento di sensibilizzare l'intero Parlamento e di fare sul serio". Lo ha detto Luca(Pd), presentando alla Camera la proposta di legge in materia di 'lesioni personali in danno degli. "Una iniziativa firmata anche da Morrone della Lega e Provenza del M5s, mentre al Senato il senatore Ferro ha preannunciato una analoga iniziativa -ha spiegato l'ex ministro dello-. Voliamo sensibilizzare sul tema dellanel mondo delloe sui direttori di gara. Troppe volte il lunedì mattina su giornali troviamo episodi incresciosi e vergognosi distrattonati, spinti di ...

