Sport in Costituzione, inizia al Senato l’iter del disegno di legge (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Poco fa la Commissione Affari costituzionali del Senato ha iniziato a lavorare sui disegni di legge costituzionale per inserire lo Sport in Costituzione, uno dei quali porta la mia firma”. Lo dice la vicepresidente dei Senatori del Partito democratico Caterina Biti. Nei giorni scorsi diversi gruppi parlamentari, tra cui quello del Pd, in quella sede rappresentato da Biti e dal responsabile Sport del Pd Mauro Berruto, si erano detti favorevoli all’idea nel corso di una conferenza ospitata dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) a Roma. “È una bellissima notizia, che risponde concretamente alle richieste del mondo Sportivo e che dimostra il nostro impegno fattivo su questo tema. Con la nostra proposta intendiamo inserire la promozione dello ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Poco fa la Commissione Affari costituzionali delhato a lavorare sui disegni dicostituzionale per inserire loin, uno dei quali porta la mia firma”. Lo dice la vicepresidente deiri del Partito democratico Caterina Biti. Nei giorni scorsi diversi gruppi parlamentari, tra cui quello del Pd, in quella sede rappresentato da Biti e dal responsabiledel Pd Mauro Berruto, si erano detti favorevoli all’idea nel corso di una conferenza ospitata dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) a Roma. “È una bellissima notizia, che risponde concretamente alle richieste del mondoivo e che dimostra il nostro impegno fattivo su questo tema. Con la nostra proposta intendiamo inserire la promozione dello ...

Salernitana, nessuna offerta concreta per l'acquisto: club a rischio esclusione Non c'è alcuna offerta di acquisto concreta per il passaggio di proprietà della Salernitana. Lo apprende l'ANSA in ambienti granata. Mentre i tifosi speravano in ...

